Чемпионы России могут прекратить свое существование

Вице-президент владикавказского футбольного клуба «Алания» заявил о серьезном сокращении бюджета команды. Об этом сообщает Metaratings.

Источник утверждает, что, в первую очередь, всем игрокам и тренерскому штабу будет предложено пойти на понижение в заработной плате. Если кто-то откажется, клуб окажется на грани ликвидации.

Также «Алания» закроет вторую команду, которая выступает во Второй лиге и серьезно омолодит состав. В клубе готовы рассмотреть предложения по поводу абсолютно любого игрока.

Сбор команды Спартака Гогниева в Турции, который был запланирован на 8 января, отменен. Вместо этого, в клубе предпочли провести подготовку дома.

Источник также сообщает, что президент «Алании» Владимир Гуриев официально вложил в возведение стадиона во Владикавказе 400 млн рублей. Позже в строительстве арены были найдены несоответствия, чаша терпения Гуриева переполнилась, что и привело к кризису в «Алании». Однако он готов достроить стадион.

Владикавказский клуб стал чемпионом России в 1995 году. Последнее появление «Алании» в Российской премьер-лиге (РПЛ) было в сезоне-2012/13. Сейчас коллектив выступает в Первой лиге и имеет 18 очков после 21 игры, расположившись на 17-й строчке.

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