Путин заявил, что россияне восхищаются результатами паралимпийцев на Играх в Париже

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне восхищаются результатами российских паралимпийцев на Играх в Париже, передает «Матч ТВ».

«Мы не просто гордимся, а искренне и глубоко восхищаемся вами. Сам факт, что человек с ограничениями по здоровью занимается спортом, вдохновляет миллионы людей», — сказал Путин.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября. Российские атлеты, выступавшие под нейтральным флагом, завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых. В общем зачете, где их результаты не учитывались официально, они оказались на восьмом месте.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде — 2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Путин наградил медалистов Паралимпиады — 2024.