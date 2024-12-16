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В Кремле вручили госнаграды призерам летних Паралимпийских игр

Российским паралимпийцам вручили госнаграды в Кремле

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Илья Питалев/РИА Новости

Государственные награды призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже вручили в Кремле, передает ТАСС.

Российских спортсменов наградили глава Минспорта России Михаил Дегтярев и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Орден Дружбы был вручен Анне Кулинич-Сорокиной, которая завоевала серебряную медаль в метании копья в категории F13 — для спортсменов с нарушением зрения. Той же награды была удостоена Наталия Буткова, которая взяла серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Еще 22 спортсмена получили ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября. Российские атлеты, выступавшие под нейтральным флагом, завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых. В общем зачете, где их результаты не учитывались официально, они оказались на восьмом месте.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде — 2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Владимир Путин заявил, что россияне восхищаются результатами паралимпийцев на Играх в Париже.

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