Назван лучший гонщик в истории «Феррари»

Спортивное издание Racingnews365 опубликовало список лучших гонщиков в истории команды «Формулы-1» «Феррари». Первое место занял немец Михаэль Шумахер.

Семикратный чемпион мира выступал в составе итальянской команды с 1996 по 2006 год. В составе «скудерии» Шумахер выиграл пять подряд чемпионств с 2000 по 2005 год за 11 проведенных сезонов.

Помимо немца, в тройке оказались Альберто Аскари и Ники Лауда.

2 октября Шумахер впервые за 11 лет появился на публике. Гонщик посетил свадьбу дочери, которая состоялась на семейной вилле на Мальорке, но подтверждающих фото и видео материалов нигде не было опубликовано.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

Ранее в Германии задержали двух человек за шантаж семьи Шумахера.