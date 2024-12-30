ЦСКА сыграл с детьми в новогоднем матче

Пять футболистов ЦСКА сыграли против 158 игроков из академии в новогоднем матче

Футболисты основного состава ЦСКА сыграли в матче против 158 игроков из клубной академии.

Встреча, проходившая на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу воспитанников академии. В составе ЦСКА сыграли пять футболистов в костюмах Деда Мороза: вратарь Владислав Тороп, защитники Данил Круговой, Виллиан Роша и Матвей Лукин и, а также полузащитник Аббосбек Файзуллаев.

Тренерами команды детей был наставник армейцев Марко Николич, а футболистами руководил полузащитник Максим Мухин.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее российский тренер назвал претендентов на победу в РПЛ.