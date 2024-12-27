Российский тренер назвал претендентов на победу в РПЛ

Российский тренер Игорь Ледяхов выразил мнение, что все пять первых команд в Российской премьер-лиге (РПЛ) на данный момент будут бороться за чемпионство весной. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Все эти четыре-пять команд, которые впереди находятся, будут бороться за чемпионство. «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» будут бороться за первую строчку, и все имеют шансы», — заявил Ледяхов.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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