Карякин назвал сильнейшего шахматиста мира

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что лучшим шахматистом мира является норвежец Магнус Карлсен. Об этом он заявил на Rutube-канале ДОЛГОВ.

«Сильнейший шахматист мира — это Магнус Карлсен, объективно многократный чемпион мира и по рейтингу, если мы берем, то он уже с 2008-го, если не ошибаюсь, номер один в мировом рейтинге, — заявил Карякин.

Также он отметил, что отказ норвежца от защиты шахматной короны в 2023 году — это трагедия для шахмат.

Карлсен владел шахматной короной с 2013 по 2023 год. В своем последнем матче на первенство мира норвежец досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего, после чего объявил о том, что больше не будет участвовать в защите титула. В августе 2023 года Магнус Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам, а в декабре стал чемпионом мира по рапиду и блицу. В 2022 году Карлсен также от участия в турнире претендентов, который выиграл китаец Дин Лижэнь и далее выиграл титульную встречу у Непомнящего. В 2024 году также без участия Карлсена турнир претендентов выиграл Гукеш Доммараджу из Индии, также впоследствии, став чемпионом мира.

Ранее Карякин сравнил Гукеша с Карлсеном.