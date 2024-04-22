Карякин сравнил индийца Гукеша с Карлсеном

Президент Федерации шахмат Подмосковья (ФШП), бывший претендент на титул чемпиона мира Сергей Карякин высказался о победе 17-летнего индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу на турнире претендентов в Торонто. В беседе с «Газетой.Ru» он признался, что не ожидал такого быстрого возвращения индийской шахматной школы на лидирующие позиции.

«Я и раньше считал, что индийская шахматная школа развивается семимильными шагами, что появились молодые гроссмейстеры, которые будут бороться за выход на матч за первенство мира. Но я не думал, что это произойдет настолько быстро. Уже в 17 лет человек отбирается на матч — раньше такого невозможно было представить. Может быть, исключением был Карлсен — но это действительно уникум», — сказал Карякин.

Гукеш выиграл турнир претендентов, набрав 9 очков. Он на полбалла опередил россиянина Яна Непомнящего, а также американцев Хикару Накамуру и Фабиано Каруну. В матче за мировую шахматную корону он сыграет с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

Ранее стала известна причина неудачи Непомнящего на турнире претендентов.