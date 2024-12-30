Стало известно, будет ли подана апелляция по допинг-делу Швентек

Антидопинговое агентство Польши не будет обжаловать решение по делу Швентек

Польское антидопинговое агентство (POLADA) не будет обжаловать решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу ранее отстраненной теннисистки Иги Швентек, сообщили в организации.

«После всестороннего изучения и проверки полного юридического досье Иги Швентек принято решение не обжаловать вердикт, вынесенный ITIA в отношении теннисистки», — заявили в POLADA.

28 ноября стало известно, что в августе 2024 года Швентек сдала пробу, в которой также был обнаружен этот препарат. Она была дисквалифицирована на один месяц и пропустила три турнира — в Сеуле, Пекине и Ухане. Также она была лишена призовых, которые заработала на соревнованиях в Цинциннати. Этот турнир был следующим после того, как она сдала пробу, давшую положительный результат на запрещенный препарат.

Швентек завершила 2024 год на втором месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее российского теннисиста отстранили на два года за употребление мельдония.