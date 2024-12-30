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Овечкин забил во втором матче после травмы

Овечкин забил гол «Детройту» и сократил отставание от Гретцки до 24 голов
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Rob Gray/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройта».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Детройта». У победителей шайбы забросили Алекс Дебринкат (4-я и 13-я минуты), Патрик Кейн (7), Лукас Рэймонд (15). Россиянин отличился на 13-й минуте. Еще один гол у гостей забил Ник Дауд (51).

29 декабря Овечкин обновил собственный рекорд в НХЛ по голам в пустые ворота во время матча регулярного чемпионата лиги против «Торонто Мэйпл Лифс».

Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу «столичных». Россиянин поразил ворота соперников на 57-й минуте игры.

Матч с «Торонто» стал первым для Овечкина после восстановления от перелома малоберцовой кости левой ноги, который он получил 19 ноября в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

Российский форвард продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского нападающего Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 870 голов, отставание составляет 24 шайбы. В текущем сезоне он оформил 17 голов.

Ранее Овечкин оценил свою форму после травмы.

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