«Нужно найти ритм»: Овечкин оценил свою форму после травмы

Овечкин о возвращении после травмы: старался играть коротко и интенсивно

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча с »Торонто Мэйпл Лифс», который прошел в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кратко оценил свою игру после восстановления от травмы. его слова передает «Чемпионат.com».

«Мне нужно найти ритм, почувствовать игру и постараться делать маленькие вещи, почувствовать шайбу. Сегодня я старался играть коротко и интенсивно, а потом сразу же уходить на смены», — сказал Овечкин.

Матч с «Торонто» стал первым для Овечкина после восстановления от перелома малоберцовой кости левой ноги, который он получил 19 ноября в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 5:2 в пользу «столичных». Овечкин поразил ворота соперников на 57-й минуте игры, его ассистентами выступили Алексей Протас и Пьер-Люк Дюбуа.

Российский нападающий продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 869 голов, отставание составляет 25 шайб. В текущем сезоне он оформил 16 голов.

Ранее агент подвел итоги года для Овечкина.