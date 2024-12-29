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Экс-футболист «Спартака»: в России нет игроков, способных выступать в топ-клубах Европы

Экс-футболист Ловчев: у нас нет игроков, способных выступать в топ-клубах Европы
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что считает игрока тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу лучшим нападающим на протяжении последнего десятилетия, но отметил, что даже он уехал в турецкую «Адану» и не состоялся, передает Sport24.

«Сейчас в России нет игроков, которые готовы играть в лучших клубах Европы. За время отстранения российский футбол не шагнул вперед, в качестве мы теряем», — добавил Ловчев.

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Дзюба призвал не лицемерить.

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