Дзюба призвал не лицемерить

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в интервью «Матч ТВ» заявил, что будет иногда давать откровенные интервью, чтобы бороться с лицемерами.

По его словам, подобные беседы помогают прогрессировать.

«Раз в год я буду говорить откровенно о ком-либо или о чем-либо. Потому что я устал от того, что люди, в том числе в футболе, между собой говорят одно, а на публике стараются оставаться белыми и хорошими. Моя позиция, что критика — это и есть прогресс», — заявил Дзюба.

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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