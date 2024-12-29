Тарасова: мы не должны ждать допуска на соревнования в 2025 году

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что уверена в допуске российских спортсменов на международные соревнования в 2025 году, передает «ВсеПроСпорт».

«Я уверена, что в 2025 году нас допустят на международные соревнования. Но мы не должны ждать этого, а должны совершенствовать свое мастерство», — сказала Тарасова.

Международный союз конькобежцев (ISU) озвучил решение о допуске фигуристов, шорт-трекистов и конькобежцев 20 декабря.

Российские фигуристы получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Тарасова назвала главное разочарование 2024 года.