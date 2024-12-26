Тарасова назвала главное разочарование 2024 года

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью «Матч ТВ» заявила, что считает главным разочарованием уходящего года недопуск отечественных фигуристов на чемпионат мира и Европы.
По ее словам, данное решение не поддается логике и является бессмысленным.
«Мы бы там не просто выступали, а выигрывали бы. Будем надеяться, что ситуация изменится», — заявила Тарасова.
Международный союз конькобежцев (ISU) озвучил решение о допуске фигуристов, шорт-трекистов и конькобежцев 20 декабря.
Российские фигуристы получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.
Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
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