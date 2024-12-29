Малкин и его жена Кастерова отписались друг от друга в соцсетях

Хоккеист Малкин и его супруга Кастерова отписались друг от друга в соцсетях

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и его супруга, телеведущая Анна Кастерова отписались друг от друга в социальных сетях. Об этом пишет РИА Новости.

Супруги уже долгое время не публикуют на своих страницах совместные фотографии.

В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Присутствовали родители хоккеиста и его сын, однако супруга на мероприятие не пришла.

В 2016 году Малкин и Кастерова сыграли свадьбу. В том же году у них родился сын Никита. Ради своего мужа Кастерова оставила карьеру ведущей и перебралась в США. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге».

Вместе с «Пингвинз» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 годы, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее Александр Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.