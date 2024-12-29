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Овечкин после перелома вернулся на лед и сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин вернулся на лед и сократил отставание от рекорда Гретцки до 25 голов
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Isaiah J. Downing/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел первый матч против «Торонто Мейпл Лифс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после травмы и забил гол.

Овечкин провел на льду 14 минут и нанес три броска в створ ворот. Итоговый счет встречи — 5:2 в пользу «Вашингтона».

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги.

Российский хоккеист пропустил 16 матчей чемпионата НХЛ.

39-летний Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. На счету российского хоккеиста 869 голов, отставание составляет 25 шайб. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявлял, что он и Уэйн Гретцки будут сопровождать Овечкина, когда до «вечного» снайперского рекорда в НХЛ останется четыре шайбы.

Ранее в НХЛ рассказали, как отпразднуют возможный рекорд Овечкина.

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