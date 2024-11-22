Овечкин сломал ногу

Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит от четырех до шести недель из-за перелома малоберцовой кости левой ноги. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

21 ноября форвард «Вашингтона» Том Уилсон рассказал о настроении капитана клуба после полученной травмы.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода российский нападающий получил повреждение и не смог продолжить игру.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету россиянина 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, кто заменит травмированного Овечкина.