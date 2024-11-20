В НХЛ рассказали, как отпразднуют возможный рекорд Овечкина

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, что лига уже готовится к моменту возможного обновления рекорда результативности российским нападающим «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Его слова приводит Odds.ru.

«Алекс Овечкин близок к рекорду Уэйна Гретцки. Мы уже готовимся к этому событию. Будут специальные мероприятия», — заявил Дэйли.

Во встрече, которая состоялась 19 ноября на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити, «Вашингтон» обыграл «Юту» со счетом 6:2. Российский хоккеист по ходу матча забросил две шайбы, а в третьем периоде получил повреждение и не смог продолжить игру.

Всего на счету Овечкина 15 голов в текущей «регулярке».

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции НХЛ. В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее стали известны сроки восстановления Овечкина.