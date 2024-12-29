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США обыграли Латвию на молодежном чемпионате мира по хоккею

США выиграли у Латвии со счетом 5:1 на молодежном чемпионате мира по хоккею
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Shutterstock

Сборная США по хоккею в матче группового этапа молодежного чемпионата мира обыграла сверстников из Латвии.

Встреча завершилась со счетом 5:1.

Уже на второй минуте встречи отличился Дэнни Нельсон. Во втором отрезке в воротах Латвии побывало еще три шайбы — красный свет зажгли Райан Леонард, Зеев Буим и еще раз Нельсон. В третьем периоде команды обменялись взятиями ворот: на гол Давидса Ливсикса американцы ответили взятием ворот Максима Планта.

После двух туров США единолично возглавляют группу A, набрав шесть очков. На второй строчке идет команда Канады с четырьмя баллами, которая в первом матче уступила латвийцам по буллитам, третьей идет Финляндия (3).

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее американский экс-хоккеист призвал допустить россиян до Олимпиады-2026.

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