США обыграли Латвию на молодежном чемпионате мира по хоккею

США выиграли у Латвии со счетом 5:1 на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сборная США по хоккею в матче группового этапа молодежного чемпионата мира обыграла сверстников из Латвии.

Встреча завершилась со счетом 5:1.

Уже на второй минуте встречи отличился Дэнни Нельсон. Во втором отрезке в воротах Латвии побывало еще три шайбы — красный свет зажгли Райан Леонард, Зеев Буим и еще раз Нельсон. В третьем периоде команды обменялись взятиями ворот: на гол Давидса Ливсикса американцы ответили взятием ворот Максима Планта.

После двух туров США единолично возглавляют группу A, набрав шесть очков. На второй строчке идет команда Канады с четырьмя баллами, которая в первом матче уступила латвийцам по буллитам, третьей идет Финляндия (3).

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