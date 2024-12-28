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Канада сенсационно проиграла Латвии на молодежном чемпионате мира по хоккею

Канада проиграла Латвии по буллитам на молодежном чемпионате мира по хоккею
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Global Look Press

Сборная Канады по хоккею в матче группового этапа молодежного чемпионата мира сенсационно проиграла сверстникам из Латвии.

Встреча завершилась со счетом 2:3 (Б).

В начале второго периода счет открыл игрок канадской сборной Джетт Лучанко. Эрик Матейко в третьем периоде сравнял счет, но через несколько минут Калум Ритчи вновь вывел Канаду вперед. Латвийский хоккеист Петерис Буланс перевел встречу в овертайм за две минуты до конца основного времени матча. В овертайме зрители не увидели заброшенных шайб. Решающий буллит реализовал игрок латвийской команды Эрик Матейко.

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