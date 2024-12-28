Канада сенсационно проиграла Латвии на молодежном чемпионате мира по хоккею

Канада проиграла Латвии по буллитам на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сборная Канады по хоккею в матче группового этапа молодежного чемпионата мира сенсационно проиграла сверстникам из Латвии.

Встреча завершилась со счетом 2:3 (Б).

В начале второго периода счет открыл игрок канадской сборной Джетт Лучанко. Эрик Матейко в третьем периоде сравнял счет, но через несколько минут Калум Ритчи вновь вывел Канаду вперед. Латвийский хоккеист Петерис Буланс перевел встречу в овертайм за две минуты до конца основного времени матча. В овертайме зрители не увидели заброшенных шайб. Решающий буллит реализовал игрок латвийской команды Эрик Матейко.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее американский экс-хоккеист призвал допустить россиян до Олимпиады-2026.