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Американский экс-хоккеист призвал допустить россиян до Олимпиады-2026

Экс-хоккеист Уитни: победа США на ОИ-2026 без России не будет легитимной

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CanWest/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Райан Уитни призвал допустить российских хоккеистов до Олимпийских игр 2026 года. Об этом он сказал в подкасте Spittin.

«Олимпиада станет лучше, если Россия примет в ней участие. Возможная победа сборной США будет не совсем легитимной без них. Взгляните на состав: Панарин, Малкин, Кучеров, Капризов, Овечкин, Мичков... Василевский, Шестеркин, Бобровский. Да ну нафиг!» — заявил Уитни.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее канадский хоккейный тренер выразил мнение, что Россия должна поехать на ОИ-2026.

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