«Тогда и Зеленского надо гнать»: Лавров отреагировал на скандал с дресс-кодом шахматистов

Лавров вспомнил Зеленского после скандала с джинсами на чемпионате по шахматам

Глава МИД России Сергей Лавров вспомнил украинского лидера Владимира Зеленского в связи со скандалом из-за дресс-кода на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке, пишет «Коммерсантъ».

По словам министра, то, что Карлсена выгнали с соревнования из-за джинсов «вызывает изумление, если не остолбенение».

«Тогда уж и [президента Украины Владимира] Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — добавил глава МИД.

Стиль одежды Зеленского с начала СВО выделяет его среди других политиков. Даже на встречах высокого уровня он стал появляться не в деловых костюмах, а в удобной одежде в стиле милитари — украинский лидер носит штаны карго цвета хаки, флисовые куртки, футболки с трезубцем и худи с патриотическими надписями. Как он сам рассказал в интервью ZDF, «военный» гардероб ему формируют не стилисты, а он сам. Большинство вещей ему передают украинские бренды и военные.

Российский шахматист Ян Непомнящий был оштрафован на $200 за нарушение дресс-кода на проходящем в Нью-Йорке 26-28 декабря чемпионате мира по рапиду из-за спортивной обуви, в то время как экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен получил аналогичный штраф из-за джинс, а после отказа переодеться был дисквалифицирован на девятый раунд турнира и принял решение в знак протеста сняться с соревнований.

Ранее студентка в Иране разделась на улице, протестуя против хиджаба.