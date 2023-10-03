«Мы в ярости». Офицер ВСУ попросил Зеленского снять камуфляж и навести порядок

Бывший министр инфраструктуры Украины и действующий капитан ВСУ Владимир Омелян заявил, что президенту страны Зеленскому «следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него». Действительно, стиль одежды Владимира Зеленского в последнее время резко выделяет его среди других политиков – даже на встречах высокого уровня он предпочитает милитари. Что носит президент Украины – в материале «Газеты.Ru».

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него». Такое мнение в интервью Politico высказал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, сейчас он служит в ВСУ в звании капитана.

«Мы в ярости из-за того, что некоторые наши лидеры предпочитают обманывать и воровать, когда мы умираем на поле боя. Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой», — заявил Омелян.

Комментарий экс-министра приводится в материале Politico о мерах, которые предпринимаются Украиной по борьбе с коррупцией (от их успеха зависит дальнейшее одобрение помощи конгрессом США).

Омелян, обвинивший окружение Зеленского в коррупции, сам как минимум дважды был под подозрением Национального антикоррупционного бюро Украины. В 2018 году ведомство подозревало его в незаконном обогащении и недекларировании доходов, в 2020 году — в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил средства.

Нынешняя жена Омеляна — Светлана Бевза, дизайнер украинской марки женской одежды Bevza. У пары есть сын и дочь, которые родились в США и являются гражданами этой страны.

Не по протоколу

Стиль одежды Владимира Зеленского в последнее время резко выделяет его среди других политиков. Даже на встречах высокого уровня он стал появляться не в деловых костюмах, а в удобной одежде в стиле милитари – украинский лидер носит штаны карго цвета хаки, флисовые куртки, футболки с трезубцем и худи с патриотическими надписями.

Как он сам рассказал в интервью ZDF, «военный» гардероб ему формируют не стилисты, а он сам. Большинство вещей ему передают украинские бренды и военные. В первые дни военных действий у Зеленского якобы была всего пара футболок.

Президент много раз появлялся на публике в вещах бренда M-TAC, любительского предприятия, стремительного выросшего в крупный бизнес с выручкой более миллиарда рублей.

Неоднократно президент появлялся на людях в футболке с надписью I'M UKRAINIAN, а также носил футболки бренда KateLab с украинским гербом.

«Две футболки – черную и цвета хаки – я положила в отдельный сверток и попросила, чтобы их, по возможности, передали президенту. Я несколько раз переделывала открытку, адресованную Зеленскому. Наконец написала: «Мужественному президенту смелой страны». Я верила и не верила, что моя посылка может дойти до него. Но я очень этого желала. Уже через несколько дней я увидела Владимира Александровича в своей футболке. Он надел ее на сотый день войны. Позже в моей футболке выступил и другой политик. Я тогда была безгранично рада, плакала. Жаль только, что моя одежда появилась на Зеленском ценой этой войны и больших потерь», -– рассказала создательница бренда KateLab изданию «Район.In.Ua».

В мае 2022 года флисовая кофта цвета хаки Владимира Зеленского была продана за 90 тысяч фунтов стерлингов (свыше $111 тыс.) на аукционе по сбору средств для Украины в Лондоне.

Одежда как манифест

Впрочем, выбор такой одежды иногда вызывает критику.

Год назад на сайте Зеленского появилась электронная петиция с призывом вернуть деловой стиль одежды на официальных мероприятиях. А в сентябре этого года СМИ облетело ироничное обращение американской конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин к Зеленскому по поводу несоблюдения дресс-кода.

«Зеленский — не губернатор 51-го штата, но Джо Байден у него в кармане. В кармане его спортивных штанов. Меньшее, что он мог сделать, — надеть костюм и галстук, когда требует наши деньги», — написала Тейлор-Грин в соцсети X (бывший Twitter).

При этом необходимо различать, что Зеленский носит одежду в стиле милитари, но не камуфляж и не военную форму (хотя по конституции Украины он является Верховным главнокомандующим Вооружённых сил). Агентство УНИАН считает, что таким образом Зеленский «дает сигнал гражданам, что не присваивает себе славу военных».

Профессор, специалист по связям с общественностью Дмитрий Борцун в интервью adevarul.ro заявил, что своим стилем одежды Зеленский хочет передать «модель тотальной самоотдачи, человека, который говорит: «Я взял на себя эту роль, я доведу ее до конца».

«С точки зрения коммуникации, это заявление о принципе, миссии», — считает Борцун.