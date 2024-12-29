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Губерниев: в новом году желаю нашим спортсменам перестать быть «маменькиными сыночками»

Губерниев пожелал спортсменам стать самостоятельнее в новом году
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Павел Бедняков/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал российских спортсменов стать более самостоятельными в новом году. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я хотел бы пожелать спортсменам не плыть по течению, а быть гораздо более самостоятельными. Друзья, давайте уже перестанем быть маменькиными сыночками и будем более самостоятельными с точки зрения профессионализма», — заявил Губерниев.

Он также добавил, что стоит обращать меньше внимания на негатив и сосредотачиваться на собственных целях.

Ранее Губерниев назвал каноиста Захара Петрова лучшим спортсменом России в 2024 году.

«При всем уважении к Большунову, лучший спортсмен России — 2024 — каноист Захар Петров! Финалист ОИ в Париже, до медалей дважды не хватило десятых долей секунды, он преодолевал очень многое, чтобы не потеряться как спортсмену!» — заявил Губерниев.

Ранее Губерниев назвал причину отказа стать депутатом Госдумы.

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