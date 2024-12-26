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«Осел из бременских музыкантов»: Губерниев назвал причину отказа стать депутатом Госдумы

Губерниев: неоднократно предлагали стать депутатом, но я в политику не рвусь
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Пресс-служба телеканала «Россия»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему отказался стать советником в социальной сфере, а также депутатом в Госдуме. Его слова приводит Sports.ru.

«Стать советником в социальной сфере? В политику вообще не рвусь. Мне неоднократно на очень высоком уровне предлагали стать депутатом, но я каждый раз отказывался. Ведь помимо того, что я советник, я еще и осел из бременских музыкантов. Люблю то, чем занимаюсь», — заявил Губерниев.

Ранее он в издевательской манере назвал фатальной ошибкой то, что олимпийской чемпионке в женском одиночном катании Алине Загитовой не одобрили грант на ледовое шоу.

«Думаю, что нам всем нужно снять с себя шапки, пойти по миру и собрать недостающую сумму. Ну, там не хватает почти 75 миллионов рублей, а нас в стране 140 с лишним миллионов. Думаю, шансы есть. По копеечке, по рублику соберем и поможем девчонке. Она этого достойна», — заявил Губерниев.

Ранее Губерниев призвал Елену Вяльбе надо покинуть пост главы Федерации лыжных гонок России.

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