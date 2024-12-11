Губерниев назвал лучшего спортсмена России в 2024 году

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал каноиста Захара Петрова лучшим спортсменом России в 2024 году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«При всем уважении к Большунову, лучший спортсмен России — 2024 — каноист Захар Петров! Финалист ОИ в Париже, до медалей дважды не хватило десятых долей секунды, он преодолевал очень многое, чтобы не потеряться как спортсмену!» — заявил Губерниев.

8 августа на Олимпиаде-2024 в Париже Петров в паре с Алексеем Коровашковым не смог завоевать медали в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. В финальном заезде российские спортсмены показали четвертый результат, а 9-го числа Петров на каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров показал также четвертый результат.

25 августа ему вернули золото чемпионата мира после серии протестов.

Он прошел дистанцию первым, однако был дисквалифицирован и не получил золотую медаль из-за того, что его лодка перевернулась на самом финише. В официальном протоколе соревнований указано, что российский спортсмен не финишировал.

Российская сторона подала протест, и он в итоге был удовлетворен. Таким образом, Петров вернулся на первое место в протоколе с результатом 1.47,293 секунды. Молдаванин Сергей Тарновский стал вторым, а представитель Чехии Мартин Фукса — третьим.

Ранее сообщалось, что российские пловцы остались без медалей в первый день чемпионата мира.