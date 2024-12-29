Экс-глава РПЛ назвал самое памятное событие лиги в 2024 году

Бывший президент московского «Спартака» и экс-глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Юрий Заварзин назвал неудачу московского «Динамо» самым памятным событием в 2024 году. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Больше всего запомнилась неудача московского «Динамо». Они были очень близки к чемпионству России в этом году. Потом игра была в праздничный день столетия, и футболисты «Динамо» взяли и разочаровали. Это отложилось с отрицательным отпечатком», — заявил Заварзин.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Краснодар» и «Динамо» встречались в последний игровой день между собой, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. В параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

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