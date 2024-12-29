Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава РПЛ назвал самое памятное событие лиги в 2024 году

Экс-глава РПЛ Заварзин: больше всего запомнилась неудача «Динамо»
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» и экс-глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Юрий Заварзин назвал неудачу московского «Динамо» самым памятным событием в 2024 году. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Больше всего запомнилась неудача московского «Динамо». Они были очень близки к чемпионству России в этом году. Потом игра была в праздничный день столетия, и футболисты «Динамо» взяли и разочаровали. Это отложилось с отрицательным отпечатком», — заявил Заварзин.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Краснодар» и «Динамо» встречались в последний игровой день между собой, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. В параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Ранее губернатор Самарской области назвал бюджет «Крыльев Советов».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами