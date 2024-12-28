Губернатор Самарской области назвал бюджет «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что у «Крыльев Советов» очень большой бюджет и нет сложных времен. Его слова приводит ТАСС.

«У команды нет сложных времен. Бюджет на уровне топ-6 — топ-8 команд в стране, очень большой. Я торжественно заявляю, что мы перераспределили те самые 800 млн рублей, которые не работали. А теперь работают — строим 100 площадок в регионе», — заявил Федорищев.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) объяснили обвинения арбитров в коррупции.