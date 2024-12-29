Стало известно, куда перейдет футболист, который хочет уйти из-за СВО

ge.globo: Бителло согласен уйти в «Ботафого», клубу надо договориться с «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» бразилец Бителло согласился перейти в «Ботафого». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на ge.globo.

Источник утверждает, что бразильский клуб договорился с Бителло о переходе и намерен направить письменное предложение московскому «Динамо».

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО.

Бителло хочет вернуться в Бразилию, чтобы выступать в Кубке Либертадорес и иметь шансы на вызов в сборную Бразилии.

В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее бывший футболист назвал тройку лучших игроков первой части сезона РПЛ.