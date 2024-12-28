Назван еще один вариант продолжения карьеры лучшего бомбардира РПЛ

Французский клуб «Монако» заинтересован в подписании контракта с 22-летним нападающим московского «Спартака» Манфредом Угальде. Об этом сообщает журналист Мохамед Тубуш-Тер в своих социальных сетях.

Угальде перешел в «Спартак» год назад и во второй части прошлого сезона не смог забить ни одного мяча в 12 матчах Российской премьер-лиги, один раз отличившись в игре Кубка России против санкт-петербургского «Зенита». Однако с приходом на пост главного тренера красно-белых Деяна Станковича костариканец забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 18 матчах РПЛ в первой части сезона и является лучшим бомбардиром чемпионата.

«Спартак», выдав шесть побед на финише осенне-зимнего отрезка, закончил первую часть сезона на третьем месте с отставанием в два очка от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее в «Спартаке» назвали Угальде фантастическим игроком.