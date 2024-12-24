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В «Спартаке» назвали Угальде фантастическим игроком

Полузащитник «Спартака» Бонгонда заявил, что поддержит решение Угальде уйти
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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда в интервью «Матч ТВ» заявил, что поддержит любое решение нападающего Манфреда Угальде о продолжении карьеры.

По его словам, костариканец является крайне талантливым футболистом, который способен заиграть в любой лиге.

«Мне нравится играть с хорошими футболистами. Если Манфред останется, я буду рад, но если он захочет поиграть где-то еще, я его поддержу», — заявил Бонгонда.

Угальде провел в текущем чемпионате России 18 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал две результативных передачи. В гонке бомбардиров он занимает первое место с отрывом в четыре гола от россиянина Алексея Батракова из «Локомотива».

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

Ранее в «Спартаке» оценили вероятность ухода Манфреда Угальде.

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