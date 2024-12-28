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В Федерации шахмат выступили против санкций дисквалифицированному за джинсы гроссмейстеру

«Нужно успокоиться и двигаться дальше». Дворкович выступил против дополнительных санкций к Карлсену
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Reuters

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что не хотел бы применять дополнительных санкций к норвежцу Магнусу Карлсену после дисквалификации с чемпионата мира по блицу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я вообще против любых санкций и всегда стараюсь решать конфликты мирным путем. Финальное решение по уставу остается за советом FIDE, но я лично считаю, что сейчас лучший выход — это немного успокоиться и двигаться дальше», — заявил Дворкович.

28 декабря Карлсена дисквалифицировали с чемпионата мира за джинсы.

По ходу турнира Карлсен уже получал предупреждение из-за несоблюдения дресс-кода, но проигнорировал его.

После первого дня чемпионата мира по рапиду Карлсен занимал 82-е место, набрав 2,5 балла из пяти возможных.

Ранее Карлсен заявил, что выступает против полноценного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE).

Ранее Карлсена призвали вернуть заработанные в России призовые деньги.

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