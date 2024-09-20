Шахматиста Карлсена призвали вернуть заработанные в России призовые деньги

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, выступивший против полноценного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE), должен вернуть заработанные в России призовые деньги. Об этом в интервью Metaratings заявил вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

По его словам, становление Карлсена как гроссмейстера прошло во многом в России, где норвежец активно принимал участие в различных турнирах.

«Он мальчиком приезжал в нашу страну, играл на различных турнирах и заработал здесь достаточно много денег. Прежде чем что-то говорить о нашей стране, Карлсену тогда было бы неплохо вернуть должок, все эти призовые», — заявил Смагин.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

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