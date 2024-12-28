Одного из лучших шахматистов мира дисквалифицировали с ЧМ за джинсы

Чемпиона мира по шахматам Карлсена дисквалифицировали с ЧМ за джинсы

Норвежского шахматиста Магнуса Карлсена дисквалифицировали с чемпионата мира по рапиду за повторное нарушение правил дресс-кода, передает «Чемпионат» со ссылкой на GothamChess.

Причиной отстранения Карлсена от соревнований стали надетые им джинсы.

По ходу турнира Карлсен уже получал предупреждение из-за несоблюдения дресс-кода, но проигнорировал его.

После первого дня чемпионата мира по рапиду Карлсен занимал 82-е место, набрав 2,5 балла из пяти возможных.

Ранее Карлсен заявил, что выступает против полноценного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE).

Ранее Карлсена призвали вернуть заработанные в России призовые деньги.