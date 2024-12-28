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Назван следующий соперник чемпиона мира из России

Российский боксер Гаджимагомедов сразится с Мчуну 31 января
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Александар Джорович/РИА Новости

Следующим соперником российского боксера Муслима Гаджимагомедова станет южноафриканец Табисо Мчуну.

Этот поединок состоится 31 января в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» в Москве.

В середине октября Гаджимагомедов единогласным решением судей победил немца Леона Харта и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг.

Мчуну последний раз выходил на ринг в январе 2022 года. Тогда он уступил конголезцу Макабу Илунге раздельным решением судей. Ранее он побеждал россиянина Дениса Лебедева в 2019-м и проигрывал украинцу Александру Усику в 2016-м.

Гаджимагомедов дебютировал в 2021 году. За время его карьеры он провел пять поединков, во всех одержав победу (три — нокаутом).

Гаджимагомедову 27 лет. Он — двукратный чемпион мира, чемпион Европы и четырехкратный чемпион России. Также в активе Гаджимагомедова есть серебряные медали чемпионата Европы 2017 года и Олимпийских играх 2020 года.

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