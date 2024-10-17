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Российский боксер защитил титул чемпиона мира

Россиянин Гаджимагомедов защитил титул чемпиона мира WBA

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Александар Джорович/РИА Новости

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов единогласным решением судей победил немца Леона Харта и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг.

Поединок состоялся в рамках турнира IBA Champions Night в Уфе.

Гаджимагомедов дебютировал в 2021 году. За время его карьеры он провел пять поединков, во всех одержав победу (три — нокаутом).

Гаджимагомедову 27 лет. Он — двукратный чемпион мира, чемпион Европы и четырехкратный чемпион России. Также в активе Гаджимагомедова есть серебряные медали чемпионата Европы 2017 года и Олимпийских играх 2020 года.

Ранее Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Позже Боксер Бетербиев поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее Бивол и Бетербиев вошли в топ-5 боксеров мира.

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