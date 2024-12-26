Усик похвастался поддельными часами Rolex

Украинский боксер Александр Усик в интервью подкасту Home of Fight заявил, что носит поддельные часы Rolex.

37-летний абсолютный чемпион мира рассказал, что обзавелся репликой часов в Турции.

«Я немного похвастаюсь и покажу оператору свои часы — это китайские Rolex. Я был на тренировках в Турции и увидел часы у парней, продающих их на пляже», — заявил украинец.

Усик — чемпион Олимпийских игр 2012 года в весовой категории до 91 кг, чемпион мира 2011 года в той же весовой категории, чемпион Европы 2008 года в категории до 81 кг. Фьюри — победитель юношеского чемпионата Европейского союза (2007), чемпион Великобритании по версии ABA (2008) в любителях. Среди профессионалов он — бывший чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA (Super), WBO, IBO.

21 декабря состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

Ранее Александра Усика и Тайсона Фьюри отстранили от бокса.