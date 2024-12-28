Пуэрто‑риканский боксер умер спустя неделю после того, как стал чемпионом

35-летний боксер Бамба из Пуэрто-Рико умер через неделю после завоевания титула

Пуэрто-риканский боксер Пол Бамба скончался на 36-м году жизни. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном семьей спортсмена и его менеджером, певцом Ne-Yo.

«С глубокой скорбью мы объявляем о кончине любимого сына, брата, друга и чемпиона по боксу Пола Бамбы, чей свет и любовь коснулись бесчисленных жизней. Он был яростным и уверенным в себе бойцом. Но прежде всего он был потрясающей личностью», — говорится в сообщении.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

В 2024 году Бамба провел 14 боев. В своем последнем поединке он завоевал титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Gold в первом тяжелом весе, который состоялся 21 декабря, победив Рохелио Медину Луну из Мексики.

Всего Бамба в своей карьере провел 22 боя на профессиональном ринге, одержав 19 побед и потерпев три поражения.

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