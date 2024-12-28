Умер трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака»

Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Кузьмин

На 84-м году жизни умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе московского «Спартака» Валерий Кузьмин. Об этом сообщает сайт клуба.

«Валерий Борисович Кузьмин был обладателем редкого достижения, став четырехкратным чемпионом СССР, не выступая в составе ЦСКА. ХК «Спартак» соболезнует родным и близким Кузьмина», — говорится на сайте «Спартака».

Также уточняется, что о месте и дате прощания с Кузьминым будет сообщено дополнительно.

Кузьмин выступал за «Спартак» с 1958 по 1972 год. Он провел за «Спартак» 386 матчей.

Кузьмин выступал за сборную СССР с 1960 по 1965 год. После ухода из «Спартака» Кузьмин стал чемпионом СССР в составе московских «Крыльев Советов».

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