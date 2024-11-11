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Экс-хоккеист «Металлурга» умер в возрасте 69 лет

Бывший игрок «Металлурга» Шишов умер в возрасте 69 лет

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Телеграм-канал ХК «Металлург»

Бывший хоккеист магнитогорского «Металлурга» Сергей Шишов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Хоккейный клуб «Металлург» выражает соболезнования родным и близким Сергея Александровича», — говорится в заявлении «Металлурга».

Причины смерти не уточняются.

Шишов был капитаном «Металлурга» с 1968 по 1981 год. Вместе с командой хоккеист выходил во вторую лигу СССР. Шишов выступал на позиции центрального нападающего.

Ранее российский хоккеист Артем Торточаков умер после драки возле ночного клуба.

В ночь на 3 ноября он поссорился с 25-летним мужчиной, после чего в результате возникшего конфликта получил несколько ударов по голове, которые были нанесены руками и ногой. Спортсмена госпитализировали с черепно-мозговой травмой, однако реанимационные действия, которые были проведены в больнице, не помогли.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в результате произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело.

Ранее многократный чемпион СССР скончался в 71 год.

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