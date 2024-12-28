Суд взыскал с футболиста «Спартака» задолженность по коммунальным услугам

Мировой судья судебного участка района Покровское‑Стрешнево города Москвы принял решение взыскать с футболиста московского «Спартака» Романа Зобнина задолженность по взносам за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Сумма задолженности не уточняется. Истцом по иску выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Зобнин провел семь матчей, не отметившись забитыми мячами.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте. На первом месте идет петербургский «Зенит», набравший 39 баллов. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 38 очков. «Пари НН» идет на 12-м месте, имея в активе 16 очков.

Ранее футболист «Спартака» назвал своего наставника в команде.