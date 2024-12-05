Футболист «Спартака» назвал своего наставника в команде

Футболист московского «Спартака» Даниил Зорин назвал одноклубника Романа Зобнина своим наставником, передает Legalbet.

«Сейчас самый опытный — это, наверное, Рома Зобнин. К тому же он играет плюс-минус на моей позиции. Если говорить о том, кого считаю своим наставником, то думаю, что могу назвать его», — сказал Зорин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Зорин провел четыре матча, на отметившись результативными ударами.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте. На первом месте идет петербургский «Зенит», набравший 39 баллов. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 38 очков. «Пари НН» идет на 12-м месте, имея в активе 16 очков.

Встреча между «Спартаком» и «Пари НН» состоится в Москве 7 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. Эта игра станет заключительной для команд в 2024 году.

Ранее Л=легенда «Спартака» призвал дать время тренеру команды Деяну Станковичу.