Назван худший тренер в истории «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин назвал Гильермо Абаскаля худшим тренером в истории команды, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Гильермо Абаскаль полностью развалил команду. С приходом Станковича это начало останавливаться. Слабее тренера в «Спартаке» не было, чем Абаскаль», — сказал Гладилин.

24 декабря Абаскаль дал интервью, в котором указал на заслуги своего штаба в том, как играет «Спартак» в этом сезоне.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В сезоне-2024/25 московской командой руководит Деян Станкович. После 18 туров национального первенства красно-белые идут на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков.

Ранее тренер Сергей Юран раскритиковал Абаскаля за его заявление о «Спартаке».