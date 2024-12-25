«Собирать можно помидоры»: Абаскаля подвергли критике за слова о «Спартаке»

Тренер Юран раскритиковал Абаскаля за его заявление о «Спартаке»

Российский тренер Сергей Юран раскритиковал бывшего наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля за заявление про вклад в игру команды в текущем сезоне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Когда прошел месяц или две недели, тогда да, он готовил. А тут прошло уже достаточно времени, поэтому я думаю, что это крик души уже какой-то. Надо на результат смотреть. Я всегда говорю: «Тренеры оцениваются по результату». Кого он там собирал, что собирал? Можно помидоры собирать», — заявил Юран.

24 декабря Абаскаль дал интервью, в котором указал на заслуги своего штаба в том, как играет «Спартак» в этом сезоне.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В сезоне-2024/25 московской командой руководит Деян Станкович. После 18 туров национального первенства красно-белые идут на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков.

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