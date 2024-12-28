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Слуцкий: российские футболисты любят поныть

Тренер «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий: российские футболисты любят поныть
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Кирилл Брага/РИА Новости

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил в подкасте «Ай Лов Зис Гейм»., что российские футболисты любят поныть.

«У нас футболисты очень любят поныть. То есть на футбольном поле они нормальные, они бальцуганы. Но если ты встречаешь типичного футболиста в жизни, то он может ныть буквально обо всем», — сказал Слуцкий.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее «Химки» потеряли чемпиона России.

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