Дисквалифицированная за допинг теннисистка считает, что оснований для апелляции нет

Швентек: не думаю, что есть основания для подачи апелляции со стороны WADA

Дисквалифицированная за употребление допинга польская теннисистка Ига Швентек заявила, что не видит оснований для возможной апелляции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу ее нарушения. Об этом она заявила на пресс-конференции.

«Я не думаю, что для этого есть какие-то основания, потому что я уже пропустила три турнира. Меня отстранили от участия в соревнованиях, и из-за этого я потеряла лидерство в мировом рейтинге», — заявила Швентек.

Также она добавила, что предоставила все доказательства по своему делу, не ожидает апелляции и не может повлиять на происходящее.

28 ноября стало известно, что в августе 2024 года Швентек сдала пробу, в которой также был обнаружен этот препарат. Она была дисквалифицирована на один месяц и пропустила три турнира — в Сеуле, Пекине и Ухане. Также она была лишена призовых, которые заработала на соревнованиях в Цинциннати. Этот турнир был следующим после того, как она сдала пробу, давшую положительный результат на запрещенный препарат.

Швентек завершила 2024 год на втором месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее российского теннисиста отстранили на два года за употребление мельдония.