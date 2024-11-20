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Глушаков дал совет комментаторам

Экс-капитан «Спартака» Глушаков призвал комментаторов соблюдать нейтралитет

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ФК «Пари Нижний Новгород»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в интервью Legalbet заявил, что хотел бы видеть от российских футбольных комментаторов больше нейтралитета.

По его словам, некоторые комментаторы позволяют себе в эфире симпатизировать какой-либо команде, чего делать нельзя.

«Считаю, что комментаторы должны просто комментировать матч и держать какой-то нейтралитет. У нас же вроде есть, или по крайней мере была, такая практика, что некоторые комментаторы относятся к каким-то клубам — это неправильно», — заявил Глушаков.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Ранее стало известно, сыграют ли в 2024 году сборные ФНЛ и Медиалиги.

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