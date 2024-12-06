Экс-игроку «Спартака» предрекли успех в работе тренером

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Садыгов заявил, что Денис Глушаков может стать хорошим тренером, передает Sport24.

«Видно, что в нем есть такой задор, который необходим тренеру. Хотел бы поработать под его руководством? Все возможно, но я готов с любым тренером работать», — сказал Садыгов.

3 октября футболист присоединился к команде «СКА-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Ранее сообщалось, что Глушаков станет тренером «Химок».