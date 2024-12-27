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Ротенберг обратился в КХЛ по поводу травмы Кузнецова

Ротенберг: обращаюсь к КХЛ, чтобы решить, как бороться с травмами лучших игроков
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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг обратился к руководству Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чтобы решить, как бороться с травмами ведущих игроков после удара в голову. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В этой ситуации все в минусе — и болельщики, и журналисты, и мы, и лига. Обращаюсь к представителям лиги, чтобы мы решили, как с этим бороться. Не может быть такого, чтобы когда был удар в голову — ничего не было зафиксировано в этом эпизоде», — заявил Ротенберг.

27 декабря стало известно, что Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение не наказывать игрока ЦСКА Владислава Провольнева за столкновение с Кузнецовым.

Кузнецов столкнулся с Провольневым на 27-й минуте матча регулярного чемпионата ЦСКА — СКА и смог покинуть площадку лишь при помощи медицинского персонала. Арбитры не усмотрели нарушения правил в этом эпизоде.

Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» 25 декабря, завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ЦСКА занимает третью строчку с 53 очками после 37 игр, СКА идет шестым — 48 баллов после 38 встреч.

Ранее травму Кузнецова назвали трагедией.

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